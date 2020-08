Acusan a Zelada de adeudos y amenazas

Ciudad de México.- En la cuenta de Twitter de Héctor Miguel Zelada acusan al histórico portero del América de adeudos y amenazas.

"Hola a todos, soy el CM de esta cuenta, soy una mujer que se ha dedicado a trabajar en esta cuenta por casi ya 3 años. El titular o dueño de esta cuenta de Twitter es el señor H. Miguel Zelada, me debe dinero producto de mi trabajo y también dinero que me pidió prestado.

"Desde hace casi año y medio no he recibido sueldo y he tratado que él me pague, pero no lo quiere hacer y ahora estoy recibiendo amenazas de su parte. No quiere pagar ni por mi trabajo ni lo que le presté", escribió la titular.

Minutos más tarde, la cuenta fue reportada y ahora aparece como bloqueada por Twitter, cuando ya se habían vuelto virales los mensajes, algunos muy serios.

"Está amenazando con destruir mi vida y la de mi familia. Me dijo que me hará pedazos. Si estoy haciendo público esto es porque no me parece justo que las figuras públicas o leyendas puedan pisotearte, insultar y amenazar solo por exigir lo que nos corresponde como trabajadores".

"No pienso dejarme. Soy mujer y no tengo miedo de lo que él pueda hacer, siempre voy a defender lo que me corresponde", comentó.

Zelada hace ‘mutis’

Contactado por CANCHA para conocer su versión sobre las múltiples acusaciones, Héctor Miguel Zelada insistió en que él es un caballero, pero se rehusó a discutir el tema.

"No tengo nada que decirle, punto y se acabó. No me meto en problemas, soy una gente decente, correcta y mi carrera siempre ha sido así, acá es un tema complejo, ¿para qué?

"No hay manera de nada, es su problema y ya. Soy una gente correcta, derecha, que ha caminado por la vida, correctamente y ya. La gente sabe. No le digo nada a nadie. Punto y se acabó. Ni a ella ni a nadie", comentó.