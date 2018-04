Árbitro afromexicano es dado de baja por su color de piel

Agencia

MÉXICO.- Adalid Maganda nació hace 34 años en Huehuetán (Guerrero) y hasta el jueves 19 de abril fue silbante profesional de la Federación Mexicana de Futbol, porque ese día Marco Julio Escobar, de la Comisión de Arbitraje, le notificó su baja por rendimiento; sin embargo, para el guerrerense la decisión fue debido al color de su piel. Él se define un orgulloso afromexicano.

"Hace como 15 días yo sí fui a preguntarles a ellos, a los tres y tuvimos una reunión en su oficina, estaban Arturo Brizio –presidente de los árbitros-, Jorge Gasso –encargado del área técnica- y Julio Escobar –auxiliar de Gasso-; fui a preguntarles el por qué mi situación en el arbitraje y no me contestaron nada, solo me daban excusas y le pregunté si era sobre mi color a Arturo Brizio y se echó una carcajada sarcásticamente: 'no, cómo crees'. ¡Pues dígame si es eso! Y me dijo: 'nada más te doy a decir que vamos a evaluar tu rendimiento y creo que ya no vas a entrar en planes para la Comisión".

Entonces, sigue Adalid en su testimonio para MILENIO-La Afición:"Jorge Eduardo Gasso me dijo 'negro' ahí, en esa reunión: '¡Pues, por negro! ¿No te ves tu color?'. El jueves me marcaron para decirme que ya no entro en planes para la Comisión de Árbitros; me marcó Julio Escobar, (dijo) que ya no entraba yo en planes para la siguiente temporada, que no me presentara ni a la Convención de Árbitros".

Puntualiza, ¿qué te dijo Jorge Eduardo Gasso en la reunión?

¿Y tú, qué haces aquí pin*** negro? Y se empezaron a reír Arturo Brizio y Julio, yo le pregunté por qué no he tenido actividad y argumenta Julio que por mi bajo rendimiento; cómo voy a tener bajo rendimiento si nunca me dieron juego, nunca y raro, desde que entraron ellos", explica Adalid, quien detalla que en la administración Brizio sumó 6 juegos de central y 6 como cuarto árbitro; en al actual torneo solo dirigió 1 juego, hasta su baja del jueves pasado. Él ingresó al arbitraje del Ascenso Mx en el año 2016 y debutó en la Primera División en el 2017 en el juego Puebla-Monterrey.

"Yo era uno de los árbitros siempre puntuales, siempre he estado en Finales (del Ascenso Mx) y cuando entran ellos yo soy el peor árbitro. Es por mi color, yo creo. Yo me les acercaba a ellos... 'oiga, qué me falta'... 'ahorita no puedo, no puedo hablar contigo', siempre fue así, me esquivaban".

Finalmente, Adalid afirma: "En México hay mucho racismo y sobre todo, en el futbol; dice la Federación Mexicana que no hay racismo, pero sí hay racismo de los que están dirigiendo el arbitraje, y eso lo escuché de adentro. Ellos dicen que te lo dicen de desmadre, pero no es así, te lo dicen con dolo: 'Pinche negro, ¿y tú, qué haces aquí? Regrésate a tu tierra, Guerrero'.

Adalid recuerda también otro episodio racista que vivió en el futbol: "Yo sufrí una discriminación en Cancún (agosto del 2015, juego de Copa Mx entre Atlante y Pachuca) y la Comisión en ese tiempo me dio todo el apoyo. Siempre tuve el apoyo del doctor (Edgardo) Codesal y Gilberto Alcalá, sobre todo cuando fue lo del racismo, y desde que entró el licenciado Arturo Brizio mi carrera se fue hacia abajo".

¿Por qué en su momento todos negaron ese acontecimiento?

"Porque el AMA (sindicato de árbitros) tiene sus intereses y sus grupos; en ese momento ni se me acercaron, solo se me acercó el doctor (Edgardo) Codesal y Gilberto Alcalá dándome todo el apoyo; se me hace raro que cuando hubo cambio en la Comisión quedara a cargo Jorge Gasso, quien siempre me trató de 'pin*** negro', ahí empezó mi baja, no salía, puro de cuarto árbitro".

