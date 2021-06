¡Adiós a la leyenda! Julio César Chávez se despide del boxeo

Citlalli Medina

MÉXICO.- El boxeador mexicano, Julio César Chávez terminó con el puño en alto y recibió el cariño del público se despidió definitivamente de los cuadriláteros. JCC es reconocido como una de las máximas figuras del deporte mexicano.

Su entrada fue con la canción de "El Rey", interpretada por Julión Álvarez. Los gritos de "Chávez-Chávez" no se hicieron esperar, en medio de los fuegos pirotécnicos en el aire y la ilusión en los asistentes por verlo por última vez.

El Gran Campeón volvió a deleitar con el poder de sus puños. A sus casi 59 años aún hubo muestras de aquello que lo convirtió en el mejor boxeador mexicano de la historia.

Fueron cuatro rounds ante Héctor "Macho" Camacho Jr., un dejavú de lo vivido ante uno de sus principales rivales, a quién derrotó en 1992 y 28 años después su hijo tuvo la revancha, pero le dio más pelea con sus amenazas a Chávez fuera, que dentro del ring.

En el último round, el César del Boxeo quiso cumplir su promesa de quitarse la careta. La situación despertó el júbilo de ver al ídolo con el rostro descubierto, sin embargo, no les permitieron hacerlo y al concluir la pelea de exhibición ambos peleadores fueron reconocidos.

"Muchas gracias a todos por haber venido, voy a decir una grosería pero es la verdad, no me vuelvo a subir a un ring a hacer una exhibición, no lo juro: "chingo a mi madre". Ya mi cuerpo no me da, ya está cansado", reconoció Chávez.