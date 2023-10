¡Adiós, Joserra! David Faitelson deja ESPN tras 16 años de carrera

Después de más de 16 años, el comentarista deportivo y colaborador de CANCHA, David Faitelson, anunció su salida de la empresa ESPN.

Con agradecimiento a compañeros y directivos de la televisora, Faitelson aseveró que ya era el momento de tomar otro camino y refrescar su carrera con nuevos proyectos que anunciará próximamente.

"Me voy con mucha tristeza por todo lo que viví aquí en ESPN , que fueron momentos inolvidables, maravillosos, aprendí, me hice mejor periodista por todos estos 16, casi 17 años y todo fue crecimiento" , aseveró Faitelson.

Reconoció la influencia que ejerció en su formación el comentarista José Ramón Fernández.

"Es un momento difícil porque después de más de 30 años dejó de trabajar con José Ramón Fernández, que todo mundo sabe lo que significa para mí, es un maestro, un hombre que me ayudó muchísimo en mi trayectoria y ese es otro de los retos, trabajar alejado de José Ramón", comentó.