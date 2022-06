El jugador argentino Carlos Tévez, alejado de las canchas de fútbol en los últimos meses, confirmó definitivamente su retiro como jugador activo y el inicio de su etapa cómo técnico en un programa de televisión argentino.

“Ya está, como jugador, ya di todo, todo lo que tenía dentro de mi corazón lo di, y creo que eso me deja más que tranquilo” , confirmó Tévez, de 38 años, al programa argentino de TV Animales Sueltos, donde confirmó que no volverá a jugar y que sus próximos pasos consisten en ser director técnico de fútbol.

”Si ya estoy retirado, confirmado” , aseguró el ex seleccionado nacional y también exjugador del Boca Juniors, que anunció su retiro hace un año del club porteño aunque no de forma definitiva en ese momento.

“Voy a dirigir, tomé la decisión” , señaló Tévez, que culminó así una importante carrera en la que pasó por clubes de tres continentes, como el Corinthians de Brasil, West Ham, Manchester United y Manchester City de Inglaterra, la Juventus de Italia y Shanghai Shenhua de China.

En su larga carrera, Tévez ganó 28 títulos, siendo uno de los cuatro jugadores argentinos que ganaron dos títulos continentales: la Copa Libertadores de la CONMEBOL con Boca Juniors en 2003 y la Liga de Campeones de la UEFA con Manchester United en 2007-08.

Carlos Tévez retires at 38. Thanks for the memories 👋#UCL pic.twitter.com/pwOcMzh3gU