Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional con un comunicado en el que agradeció a los fanáticos su apoyo durante toda su trayectoria.

El suizo a través de sus redes sociales oficiales se retira del tenis profesional a los 41 años después de conquistar 20 títulos de Grand Slam. Federer, que no ha competido desde Wimbledon en julio de 2021, se ha sometido a una serie de operaciones de rodilla.

