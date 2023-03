¡Adiós Messi! PSG es eliminado de la Champions; gana Bayern 2-0

Siendo una de las plantillas más costosas en el fútbol, el Paris Saint-Germainha quedado fuera de la Champions League, luego de que el Bayern Múnich le ganara en los 180 minutos de la eliminatoria al anotar 2-0.

Por lo tanto, ¿Cuál es el secreto del Bayern Múnich para ganarle al Paris Saint-Germain? Luego que Kingsley Coman, un ex PSG, anotó en el partido de ida en París, Eric Maxim Choupo-Moting encaminó la victoria 2-0 en la vuelta y el club alemán se impuso 3-0 en el global para acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Lionel Messi's Champions League Honours in past 6 years:



2017: Lost 3-0 vs Juventus

2018: Blew a 4-1 lead vs Roma

2019: Blew a 3-0 lead vs Liverpool

2020: Lost 8-2 vs Bayern

2021: Lost 5-2 vs PSG

2022: Blew a 2-0 lead vs Real Madrid

2023: Lost 3-0 vs Bayern Munich

Best player…



