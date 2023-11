¡Adiós racha perfecta! Barcelona cae ante Shakhtar en la Champions

Shakhtar Donetsk dio una de las mayores campanadas en lo que va de la temporada 2023/24 de la Champions League tras vencer por la mínima al Barcelona, en un duelo correspondiente a la jornada 4 de la Fase de Grupos, celebrado en Volksparkstadion en Alemania.

Los Blaugranas perdieron la oportunidad de clasificar a los octavos de la Liga de Campeones con algunos juegos de antelación tras perder 1-0.

Con este descalabro además llegó a su fin el récord perfecto del Barcelona en la Champions, ya que anteriormente había ganado sus tres compromisos previos.

La victoria sorpresiva le devolvió las esperanzas al equipo ucraniano de luchar por la clasificación.

Danylo Sikah anotó el tanto de la victoria con un cabezazo a los 40 minutos del encuentro que los Mineros jugaron como local de manera administrativa en Hamburgo, debido a la guerra en Ucrania, es importante resaltar que hubo muchas facilidades por parte del equipo español para que se concretara la única anotación del encuentro.

Shakhtar está disputando la fase de grupos por séptimo año consecutivo, pero no alcanzado la etapa de eliminación directa en las últimas cinco temporadas, este triunfo es una inyección anímica para finalizar esta racha negativa, tendrá que disputar la segunda plaza con el Porto.

La molestia en el rostro del entrenador catalán Xavi Hernández era visible, el funcionamiento del Barca no fue bueno, realizó todos los cambios, pero no surtieron efecto para por lo menos rescatar la igualada, a pesar de tener el dominio de la pelota, no generaron peligro.

Barcelona se ha complicado solo el camino sus últimos dos compromisos de Champions serán el 28 de noviembre cuando reciban al Porto y cerraran el 13 de diciembre visitando el Antwerp, su compromiso por LaLiga antes de la fechas FIFA de noviembre es este domingo contra el Alavés.

Perdemos la racha de imbatibilidad en Europa pic.twitter.com/Ux213a3jjW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 7, 2023

Con información de AP