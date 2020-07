“No sé qué pasó”, dice ‘Checo’ sobre su mala arrancada en el GP de Hungría

Ciudad de México.- Las expectativas del mexicano Sergio Pérez por conseguir su primer podio de la temporada 2020 en la Fórmula Uno se diluyeron desde la arrancada.

Una mala salida y la humedad en la pista relegaron al mexicano de la cuarta hasta la séptima posición en las primeras vueltas de la pista, sin embargo, las dolencias de cuello que presentó el sábado durante la clasificación también influyeron en su desempeño.

"No sé qué pasó. Por el lado de adentro había muy mal agarre. En la arrancada perdí muchas posiciones. La carrera se comprometió en la arrancada. La salida fue muy mala porque no podía traccionar.

"Ayer no estaba al 100 por ciento, hoy mejor pero no estaba al 100. No ha sido mi carrera más cómoda en todo lo que va de la temporada, pero sin duda mejor que en la calificación", comentó el tapatío después de la carrera.

Bueno, se van las primeras 3 del año, estamos en la pelea más que nunca. No fue nuestro fin de semana. ¡Teníamos para mucho más! Gran trabajo de todo el equipo y de @lance_stroll que hizo un gran fin de semana ¡Regresaremos más fuertes!

Pese a que el RP20 poco a poco retomó el ritmo, la estrategia de Racing Point por la posible lluvia nunca se puso en marcha, postergando al máximo el uso de los neumáticos duros.

"Luego venía en el ritmo y toqué un poco un parche de agua y casi pierdo el auto y termino contra el muro.

"Veníamos en un buen ritmo en el primer stint, podíamos haber hecho el undercut sobre el Ferrari y el Red Bull, pero esperábamos lluvia y alargamos el primer stint un poco más", finalizó Pérez.

Hasta el momento ‘Checo’ Pérez se ubica en la sexta posición de la clasificación general con 22 puntos.