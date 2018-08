Joven promesa del ciclismo pierde la pierna

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Adrien Costa, subcampeón junior de contrarreloj individual, se accidentó el 29 de julio mientras escalaba el monte Connes, en California. Su equipo, Axeon Hagens Berman, creó una iniciativa para ayudarle a recuperar la pierna con una prótesis de última generación.

De acuerdo con datos de El Espectador, Adrien Costa era un prospecto del ciclismo internacional. Fue subcampeón mundial junior de la prueba de contrarreloj individual en 2014 y 2015; tercero en el Tour de L’Avenir de 2016, superando en la clasificación general a Egan Bernal y subcampeón del Tour de Utah.

Era un corredor con talento, que incluso fue llamado para entrenar con el equipo Quick Step en 2016, pero siempre estuvo vinculado con el equipo estadounidense Axeon Hagens Berman.

Costa regresó a los estudios y a centrarse en otros gustos que tenía, como escalar. Sin embargo, el 29 de julio, Adrien sufrió un grave accidente mientras escalaba en California. El ciclista estaba subiendo a unos 11,400 pies, cerca de la base del glaciar Conness, por un campo rocoso hasta la base de la ruta de escalada cuando una piedra, que pesaba alrededor de 1.800 kilogramos, cedió y su pierna quedó debajo.

This is Adrien Costa. A "next level" talent on the bike. Some of the pressures of the sport had him taking a break from cycling. Sadly, he was recently injured in a climbing accident and lost his leg. If you can, please visit his page to help https://t.co/kdWIA8ABsU pic.twitter.com/iuD6znqHzX