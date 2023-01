Aficionados despiden al ‘Rey’ Pelé en estadio de Brasil

Miles de dolientes brasileños comenzaron a rendir homenaje a Pelé el lunes, en una procesión solemne ante su féretro en el Estadio Vila Belmiro, en la ciudad de Santos.

El astro brasileño del fútbol falleció el jueves, tras una batalla contra el cáncer. Tenía 82 años.

El ataúd de Pelé fue colocado sobre la cancha donde el deportista marcó algunos de los mejores goles en su carrera. Los asistentes al funeral caminaron ante el cadáver en el estadio con aforo para 16 mil espectadores a las afueras de Sao Paulo.

Ao vivo no #BalançoGeral: pai de Neymar chega ao velório de Pelé e conversa com familiares do jogador.



