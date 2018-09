Policía de tránsito detiene al 'Tuca' tras llegar a NL

Agencia

NUEVO LEÓN.- El actual director técnico de la Selección Mexicana, Ricardo Ferretti, fue detenido tras su arribo a Nuevo León, por un agente de tránsito de San Pedro Garza García, tal y como dio cuenta una imagen que difundió el periodista Axel Solís.

De acuerdo con SDP Noticias, según distintas versiones, Ferretti iba a bordo de su lujoso Ferrari con rumbo a la práctica de Tigres cuando el guardián del orden le pidió que se detuviera; acto seguido, el timonel brasileño se identificó y, al no haber infracción que perseguir, continuó con su camino; sin embargo, también corrió el rumor de que había sido multado por ir a exceso de velocidad, aunque no hay nada confirmado.

Tras dirigir al Tricolor dos encuentros, ‘Tuca’ llegó el día de ayer al estado norteño con el fin de preparar el juego que los felinos sostendrán ante Pachuca válido por la Jornada 8 del Apertura 2018.

En su análisis de la primera Fecha FIFA tras el Mundial Rusia 2018, el entrenador interino de la Selección Mexicana, Ricardo Ferretti, aseguró que tomando en cuenta solo los resultados, se va mal.

“Ellos demostraron cosas muy buenas, con el resultado me voy de la fregada, me voy mal, la verdad con un 4-1 y 1-0 me siento mal”, dijo el Tuca, quien destacó el trabajo que hicieron los jóvenes convocados, a quienes pidió seguir mostrándose en sus clubes.

“Aquí siempre que llegamos dijimos que íbamos a ver dos cosas: el resultado y el rendimiento. Creo que hay materia prima, pero hay que seguir puliéndolos, formándolos y dándoles la oportunidad que ellos se merecen. ¿Cómo la van a merecer? Regresando a sus equipos y demostrando ese nivel”, apuntó.