¿AJ Syles dejará la WWE en enero?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Entrando en la segunda mitad del año, varios contratos dentro de la empresa WWE se acercan a su fin, como es el caso de Daniel Bryan en septiembre de este año. Sin embargo, este no es el único acuerdo que en su etapa final ya que según informó el periodista de The Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer, los contratos de AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Luke Gallows y Karl Anderson finalizarían a principios del 2019.

Específicamente, el día primero de enero del 2019 terminarían los contratos del campeón de WWE AJ Styles y el campeón de Estados Unidos Shinsuke Nakamura, quienes llegaron a la empresa a principios del 2016 bajo un acuerdo a 3 años de duración. El caso de Gallows y Anderson sería similar, misma duración aunque la fecha final no fue especificada.

También te puede interesar: América Femenil golea a Cruz Azul y se lleva el Clásico Joven

En el caso del japonés, Meltzer indicó que la empresa New Japan Pro Wrestling estaría muy interesada en contar nuevamente con sus servicios. Con los planes de expansión por occidente en marcha, el excampeón de NXT sería un gran aliciente considerando no solo su pasado como figura de NJPW, sino su presente como una de las superestrellas más importantes de WWE y de gran exposición entre el público americano. Para dicha empresa, el valor de Nakamura sería mayor ahora que el que tenía cuando trabajaba para ellos y no sería raro que intenten realizar un acercamiento en los próximos meses.

En el caso de Styles, es claro que WWE lo considera una de sus figuras más importantes y lo ha mantenido como una de las atracciones principales en cada evento desde su arribo en 2016. El dos veces campeón de la empresa ha tenido combates de alto calibre con superestrellas como John Cena y Brock Lesnar, además de ser una de las piezas claves de la marca SmackDown Live. En su caso, una renovación es muy posible y el propio Styles ha dejado en claro que su interés es continuar dentro de la empresa.