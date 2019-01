'Alacrán' Berchelt, listo para 'robarse' título mundial en Mérida

Agencias

HERMOSILLO, Sonora.- El boxeador originario Quintana Roo Miguel, “Alacrán” Berchelt, sigue con su intensa preparación previa a la esperada pelea contra el puertorriqueño Román “Rocky” Martínez, confiado en coronarse como el nuevo monarca mundial.

El 12 de marzo próximo en el Polifórum Zamná de Mérida, Yucatán, Berchelt y Martínez se verán las caras por el título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cual ostenta el boricua.

“El lunes tiré mi primera prueba de 12 asaltos y estoy más que listo para coronarme campeón del mundo con el favor de Dios, he trabajado muy duro para esto y es una oportunidad que no pienso desaprovechar, pocos boxeadores la tienen, en mi mente solo está ganar no pienso en otra cosa”, dijo Berchelt.

A menos de tres semanas de la contienda, el “Alacrán” sigue con su trabajo intenso en Hermosillo, Sonora, bajo la supervisión de Alfredo Caballero, entrenador del doble campeón mundial mosca, Juan Francisco “Gallo” Estrada.

Apoyado en el sparring por Pedro “Roca” Campa, Eduardo Ramírez y Ramón Hidalgo, también cuenta en su equipo con masajista, nutriólogo y entrenadores, todos enfocados en el trabajo del boxeador que ha realizado buena parte de su carrera deportiva en tierras yucatecas.

“Esto va por mi familia, por la gente que me apoya, por mi empresa que siempre ha confiado en mí, por mi México, pero sobre todo por mí, el 12 de marzo dejaré alma y corazón en el ring, estoy listo para una guerra, la gente que asista saldrá con un excelente sabor de boca”, dijo.

En ese combate, Berchelt (28-1-1, 25 KOs) buscará demostrar que tiene todas las credenciales para ser retador al título del “Rocky”, luego de que el equipo de éste protestó al considerar que el retador no había enfrentado a rivales de calidad para aspirar a un título.