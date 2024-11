Ale Valencia se queda sin beca de la CONADE tras bronce en París 2024

Tras haber conseguido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, la arquera, Alejandra Valencia, ha revelado en redes sociales que le ‘bajaron’ su beca de la CONADE.

Por medio de X (antes Twitter), la mexicana que se subió al podio junto a Ana Paula Vázquez y Angela Ruiz en la justa olímpica en la capital de Francia, expuso su descontento con la situación.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias", compartió la atleta este jueves 22 de agosto.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias 🥲

Ale Valencia, junto a Vázquez y Ruiz, consiguió colgarse en el cuello y llevarse a casa la presea de bronce al derrotar a Países Bajos por seis puntos de set a dos, medalla que además fue la primera de cinco conseguidas por la delegación mexicana en la justa veraniega.

De acuerdo con El Universal, la medallista olímpica explicó que la reducción que le hicieron a su beca fue del 30%, debido a procedimientos fiscales.

"Vengo de la Conade y me pidieron ir a firmar la documentación para la beca del próximo año. Me dijeron que había bajado por las tabulaciones ya que ellos se rigen por las reglas de hacienda y que les sale que me tienen que bajar", comentó en entrevista con Caliente TV.

"Me la redujeron como un 30%. No me la negaron, me la bajaron. No es suficiente para competir, se tiene que cambiar toda la burocracia y lo administrativo", finalizó.