Alejandra Valencia revela el motivo de la reducción de su beca

Tras haber conseguido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, la arquera Alejandra Valencia habló sobre los motivos dados por parte de las autoridades para reducción de su beca deportiva.

En una entrevista con Caliente TV, la arquera mexicana explicó que, tras presentarse en las instalaciones de Conade para firmar la documentación correspondiente a su beca del próximo año, fue informada de la reducción en el monto.

Sin duda la situación de Alejandra Valencia es una muestra más de la poca o nula justicia que tiene el dichoso tabulador de becas de la CONADE.



Sí, la beca de la doble medallista olímpica se vio rebajada. Es increíble que un atleta medallista en una prueba compartida, por… pic.twitter.com/9PIXLCHoiF — Abigail Parra 🇲🇽🌵 (@bigail_Parra) August 22, 2024

Según las autoridades, esta medida se debe a las “tabulaciones” que siguen las reglas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que resultó en la disminución del apoyo económico que recibe la deportista.

En ese sentido, la atleta compartió el porcentaje de beca que le fue retirado, asegurando que es algo de años y que debe de cambiar para el bien del deporte.

"Vengo de la Conade y me pidieron ir a firmar la documentación para la beca del próximo año. Me dijeron que había bajado por las tabulaciones ya que ellos se rigen por las reglas de Hacienda y que les sale que me tienen que bajar" , compartió Valencia. "Me la redujeron como un 30%. No me la negaron, me la bajaron. No es suficiente para competir, se tiene que cambiar toda la burocracia y lo administrativo", finalizó.

La polémica causa indignación de los internautas

La noticia causó indignación en la comunidad deportiva, especialmente porque Alejandra Valencia ha sido una de las atletas más consistentes de México en competencias internacionales. A través de su cuenta en la red social X, la arquera expresó:

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica.

No pues muchas gracias 🥲 — alejandra valencia (@micozito) August 22, 2024

