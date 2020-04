Alejandro Irarragorri reta a Jesús Martínez a “debatir de frente”

Ciudad de México.- Luego de ser señalado como el autor intelectual de la desaparición del Ascenso, Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi -propietario de Santos y Atlas- emitió un comunicado para defenderse y responder al tiroteo de acusaciones.

El blanco de sus palabras fue Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, a quien culpó de filtrar información de la Asamblea de Dueños y, por si fuera poco, hacerlo de forma ventajosa. Inclusive, le advirtió que podría llegar a otra instancia.

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca. (Foto: Mexsport)

“Se filtra información a conveniencia, se publican actas de Asamblea modificadas y que además, debieran de ser confidenciales por su origen. Te recuerdo, compañero, que un 'NDA' (non disclosure agreement - convenio de confidencialidad) con el que se asume la participación en un Comité, Consejo o Asamblea no significa "No decir mentiras" y mucho menos decir medias verdades; significa no hacer pública información o, peor aún, manipularla. Hay serias responsabilidades de carácter civil y corporativas alrededor de esto”, escribió.

También te puede interesar: Piden a dueños de equipos “no jugar sucio”

Y entonces vino el desafío para Martínez; lo exhortó a tocar el tema “de frente” y a apegarse a lo establecido en la votación de los dirigentes del fútbol mexicano.

“Jesús, el día que quieras debatir seriamente, abiertamente y de frente, pero ya basta de operar por atrás. Sólo dime el lugar y la hora y ahí estaré. En el inter, por favor mide las consecuencias que tiene alimentar rencores y manipular la pasión de las aficiones en el entorno actual que vivimos. Te invito a adherirte a lo que la mayoría decide en votación en la mesa, a hacer de esas decisiones una en común, alimentarla y enriquecerla construyendo y aportando para que tenga éxito”, detalló.

El Atlas y el Santos votaron por la decretada abolición del Ascenso MX, mientras que el Pachuca y el León estuvieron entre los siete clubes que buscaron mantenerlo.

Revientan a Irarragorri en redes sociales

Después de que Alejandro Irarragorri lanzó la carta en la que reta a Jesús Martínez, tras la asamblea en la que se decidió que durante 5 años no habrá ascensos ni descenso en el fútbol mexicano, aficionados aprovecharon el comunicado del presidente de Grupo Orlegi para reventarlo y culparlo por esta decisión.

Lo que más se puede leer en las respuestas al comunicado, son mentadas, pero también lo señalan como un personaje que afecta al balompié nacional.

"Mucho rollo sin vergüenza… Le haces daño al fútbol mexicano", "Este cab… es el nuevo cáncer de nuestro fútbol", "Este es el ejemplo de 'inversionista' que no queremos en el fútbol mexicano", entre muchas otras respuestas.

Incluso, hay quien señaló que optarán por ir al estadio de Santos a gritar con la intención de que sea vetado "Todos vamos a los partidos de Santos a gritar. Que les veten el estadio y se acaba el negocio".