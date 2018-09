Alemania ‘le gana’ a Turquía ´la sede de la Eurocopa 2024

Agencia

SUIZA.- El Comité Ejecutivo de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) ha elegido a Alemania como sede de la Eurocopa de 2024.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha hecho oficial la elección de la sede, que se ha impuesto al proyecto de Turquía en la votación final, informa el portal de noticias Marca.

Alemania ya organizó la competición en 1988 y los Mundiales en 1974, 2006 y el femenino en 2011. Turquía no lo ha hecho nunca, aunque ha optado a ello en varias ocasiones.

La Eurocopa 2024 será la primera gran cita de selecciones europeas después del Mundial de Catar 2022 y tomará el relevo de la Euro 2020.

