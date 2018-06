Ronda Rousey masacró a Alexa Bliss; fue suspendida 30 días

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La actual campeona de RAW, Alexa Bliss, tuvo una pésima noche de festejo, pues fue arruinada por Ronda Rousey, quien tampoco salió bien librada y fue suspendida.

Alexa consiguió su tercer reinado en la marca roja este domingo, cuando cobró el maletín de Money in the Bank ante Nia Jax, no sin antes atacar a traición a la entonces monarca y a Ronda Rousey, quién era la retadora en ese momento.

La ahora campeona recibió el cetro de manos de Kurt Angle quien le anunció que en Extreme Rules, Nia tendrá su revancha.

Cuando Alexa se congratulaba de la victoria, Ronda Rousey interrumpió y aunque la monarca se burló de ella y la catalogó como una luchadora novata (en WWE), la excampeona de UFC no se quedó con las manos atadas y se lanzó contra Alexa a quien golpeó hasta el cansancio, incluso Kurt Angle resultó agredido.

La furia fue tal que utilizó el maletín de Money in the Bank para seguir con el castigo y golpeó con este a Alexa y al Gerente General de RAW, además de un par de réferis que intentaron detenerla; además le aplicó un Power Bomb a la campeona sobre una mesa.