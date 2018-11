Alexa Moreno, mi medalla traerá cambios en la gimnasia

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexa Moreno cruzó el planeta para colgarse una medalla histórica para México. La atleta se quedó con la presea de bronce en el Mundial de Gimnasia 2018, ubicándose como la primera mexicana en lograrlo, además de compartir podio con Simone Biles.

La joven originaria de Mexicali, Baja California visitó las instalaciones de Claro Sports para dar testimonio a su hazaña en Qatar, que en sus propias palabras aún no puede asimilar.

"No he tenido mucho tiempo de pensar, no lo he alcanzado a dimensionar en realidad, todo pasó en un momento. Ojalá traiga un cambio positivo en la gimnasia del país, todavía es muy desconocida", dijo para Deportes en Claro.

"...queremos tener apoyo en la Gimnasia en México..."

"Es un paso, queremos tener apoyo en la Gimnasia en México, hacer un equipo que puede hacer más cosas"

Moreno desea que la mítica presea (Bronce) que consiguió en el Mundial de Gimnasia sirva como un impulso a esta disciplina en nuestro país.

Su entrenador, Alfredo Hueto, coincide con la gimnasta mexicana en que el país requiere de una estructura para cosechar más éxitos deportivos.

A pesar que en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 fue muy criticada en redes sociales; ella no hizo caso y solo se dedicó a depurar su técnica. Dos años después, Alexa se siente madura como profesional y lista para competir por lo más alto.

"Necesitamos una estructura alrededor, tenemos que potenciar, este éxito tiene que abrir las puertas para que el deporte en México tenga su estructura, que no la hay ahora"

"He madurado mucho, el trabajo me ha ayudado, me gusta llegar a niveles importantes y estar en ese grupo de los mejores, es algo muy satisfactorio.

Por último, la joven gimnasta reveló que en esta competencia supo manejar los nervios que en el pasado le habían impedido brillar en competencias anteriores.