¿Algo así para la LigaMX? Borussia llena su estadio con aficionados de cartón

Ciudad de México.- Los clubes que conforman la Bundesliga, han hecho hasta lo imposible porque sus jugadores no se sientan tan solos ahora que se juega a puerta cerrada debido a la pandemia por el coronavirus.

Un fanático del Borussia Mönchengladbach quiso crear ambiente y ayudar a la economía local.

Ingo Müller, presidente del club de fan del Mönchengladbach, vendió imágenes de cartón de los fanáticos para colocar en los asientos del estadio Borussia-Park, durante los juegos y así la hagan de espectadores.

Welcome to BORUSSIA-PARK! 🏟️



Today's fans have already taken their seats 👥#GladToBeBach #BMGB04 pic.twitter.com/xMNG7c8hcU