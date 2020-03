Algunos pronósticos para la temporada 2020 de la MLB

MÉXICO.- La MLB anunció recientemente que la temporada 2020 no prevé suspenderse por el coronavirus, esto sin duda es una buena noticia tanto para la fanaticada como para los apostadores que seguramente ya habrán adquirido su codigo bonus BetMGM. Teniendo esto en cuenta, los pronósticos para esta temporada siguen en pie y ya veremos si se cumplen a cabalidad todos ellos.

Según los sitios de apuestas de EE. UU., Estos son algunos de los pronósticos que podríamos ver en esta temporada 2020 de las grandes ligas:

Vladimir Guerrero Jr se “sacudirá”

A pesar de que la temporada pasada el dominicano de los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr “vladito” no le fue mal, no tuvo la actuación esperada. Para esta temporada 2020 se espera que finalmente “vladito” despegue y sacuda el mundo del béisbol.

Blake Snell nominado nuevamente al Cy Young

2019 no fue uno de los mejores años para el lanzador de los Rays de Tampa Bay, Blake Snell, quien por cierto fue el ganador del premio Cy Young en la liga americana 2018. Pero esta temporada promete mucho para Snell (si logra estar saludable todo el 2020) y los pronósticos apuntan a que este año volverá a ser nominado al cy Young.

Giancarlo Stanton dará más de 41 jonrones

El jardinero de los Yankees, Giancarlo Stanton, ha dado apenas 41 jonrones en dos temporadas con el equipo neoyorquino. Esta cifra se le puede achacar a que sólo jugó 18 partidos en la temporada del 2019, aunque también hay que tomar en cuenta que Staton no ha estado en una ideal condición física. Pues bien, para esta temporada 2020 se espera que Staton supere los 41 jonrones y logre alcanzar finalmente los 350 jonrones de por vida.

Francisco Lindor dejará Cleveland

Es sabido que el campocorto puertorriqueño, Francisco Lindor, no ha estado satisfecho con el valor ni la extensión del nuevo contrato que le ha ofrecido el equipo de los indios de Cleveland. Es por ello que muchos han augurado de que Lindor abandonará al equipo en un lapso de 1 año.

Miguel Cabrera cumplirá la meta de batear .300

La primera base de los tigres de Detroit, el venezolano Miguel cabrera se ha propuesto alcanzar este 2020 la meta de batear .300. Esta meta para un jugador de poder como lo es “el tigre de Aragua”, no será muy difícil de alcanzar. Aún inclusive si el jugador no estuviese en muy buenas condiciones, alcanzar los .300 de bateo no resultará ser un gran problema para Cabrera.

Será la temporada de Carlos Correa

El campocorto puertorriqueño Carlos Correa no tuvo una buena temporada pasada y de hecho, el equipo de los Astros tuvo varias veces la intención de canjearlo. Pues bien, de acuerdo con los pronósticos el equipo de Houston hizo bien en no canjearlo pues todo indica que esta será la temporada que esperaban los astros con Correa.

Los bravos de Atlanta ganarán en su división

Con el gran octubre que tuvieron los nacionales, muchas personas como que olvidaron que los de Atlanta ganaron en su división. Pues bien, todo indica que este año 2020 volverán nuevamente a triunfar en su división sin importar siquiera, que sucederá con la situación de Josh Donaldson.

Si tienes algún otro pronóstico, ¡háznoslo saber!