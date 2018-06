Almeyda, a punto de hacer pública su postura sobre Chivas

Agencia

MÉXICO.- Matías Almeyda llegó la mañana de este viernes a Guadalajara, en medio de una multitud de medios de comunicación y casi medio centenar de aficionados de Chivas, reportó Televisa Deportes.

El argentino dijo "esto es algo que nunca en mi vida, voy a olvidar"; antes las muestras de apoyo, que dice ha sentido desde antes de llegar a México, y que las sentía de cerca en la Argentina.

Almeyda señaló que por ahora tiene que resolver primero los temas con Guadalajara, para después pensar en la posibilidad de llegar a dirigir a la Selección Mexicana.

El estratega de Chivas, se reunirá con sus jugadores este fin de semana y después dará una conferencia de prensa, para hacer pública su postura, de retirarse de Chivas.

Recientemente, durante una entrevista en el programa Futbol Picante de ESPN, Almeyda había anunciado su viaje a Guadalajara para dar una conferencia y aclarar la situación y su futuro, publicó en su portal Milenio.

“Prefiero llegar y explicar paso por paso cómo ha sucedido”, expresó el aún técnico de Chivas. “Deseo llegar, estar tranquilo, las decisiones las tomo como las voy sintiendo, con el corazón, pero sí no me gusta la mentira. Quiero llegar y comunicar lo que estoy sintiendo”.

Almeyda señaló que, pese a que vienen de ser campeones de la Concachampions, los problemas de la directiva con él y los jugadores han tomado el protagonismo del equipo, cosa que le disgusta.

"Estoy muy triste por ser campeón y no sentarme como entrenador y no recibir preguntas de la copa".

“La verdad no entiendo qué cambió. Como ustedes bien saben me han tenido al margen, estoy muy triste por ser campeón y no sentarme como entrenador y no recibir preguntas de la copa. El discurso se cambió y (ha estado) esta telenovela”, detalló.