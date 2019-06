Agencias

Santiago Baños, director deportivo del América, descartó este lunes que Diego Lainez vaya a regresar al Nido, pero sí reconoció que hay acercamientos europeos por Edson Álvarez, publica mediotiempo.com.

“Nada, obviamente si lo están ofreciendo sí, pero esos son puros chismes, no están ofreciendo al jugador aquí en México, lo acaban de comprar en una buena cantidad de dinero, no creo que a los seis meses lo quieran regresar por donde vino”, dijo Baños a su llegada a la Reunión Anual del futbol mexicano.

En cuanto a Edson Álvarez, Baños aclaró que aún no ha llegado algo formal por el zaguero.

“Han habido acercamientos, obviamente es un jugador que lo vienen siguiendo desde hace mucho tiempo, pero no ha habido una oferta, obviamente he tenido reuniones con su representante y estamos en pláticas, pero una oferta formal en la que tengamos monto establecido, todavía no”, precisó Baños.

El PSV Eindhoven y el Ajax son los que han sonado con más fuerza para llevarse al canterano del América.

“El problema es lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo, estamos desfasados del resto de los campeonatos, en Europa tienen hasta finales de agosto para cerrar en el mercado, estamos a principios de junio, imagínate la diferencia, la verdad es que no les corre ninguna prisa en cerrar jugadores y nosotros estamos planeando lo que viene en el torneo; posiblemente más adelante”, agregó el directivo.

De igual manera, Baños aclaró que no contratarán jugadores salvo que tengan alguna baja.

"Estamos a la espera de los jugadores que tenemos y si no hay salidas no habrá llegadas, creo que tenemos un plantel fuerte y sólido, probablemente algún jugador del mercado nacional, pero nada más”, comentó.

Henry se queda

Baños también confirmó la extensión de contrato del delantero Henry Martín, con el que siguen las pláticas, pero adelantó que no saldrá. “No sé de dónde sacaron que se iba. Venimos platicando con él y su representante desde hace un par de meses y, como dijo él, estamos a nada, ya está el contrato finiquitado, él está de vacaciones, a su regreso firmará", recalcó.