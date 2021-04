Édgar Contreras

CIUDAD DE MÉXICO.- América femenil se juega la clasificación a la Liguilla frente a Rayadas, Cruz Azul y Puebla.

El cuadro azulcrema suma 20 puntos y es noveno de la clasificación, dos unidades debajo de La Máquina, la cual tiene el último de los ocho boletos disponibles para la Liguilla. La zaguera Mónica Rodríguez descartó que las consuma la presión.

"Nos quedan tres partidos muy importantes con los que esperamos cerrar muy bien el torneo y meternos a zona de Liguilla.

"Tenemos nuestra revancha contra Rayadas, los partidos contra ellas siempre son muy intensos y muy buenos", expresó.

Y es el que el cuadro regio eliminó a las Águilas en la Semifinal del torneo anterior, con un 7-3 en el global.

Las Águilas trabajan bajo el mando de Hugo Martín Ruiz del Campo, quien fuera auxiliar de Leonardo Cuéllar; este último renunció al considerarse incapaz de darle la vuelta a la plantilla en lo anímico y futbolístico.

El partido se disputará el lunes a las 5:00 p.m., en el Estadio BBVA.

Rodríguez, además, expresó su postura sobre dos temas delicados: la suspensión de la directora deportiva del América Femenil, Claudia Carrión, por contravenir los protocolos sanitarios, y los comentarios de Carlos Salcedo sobre el "juego de Barbies", ante los que arremetió la también azulcrema Janelly Farías.

"La Liga y el club ya mostraron la sanción que se tomará (contra Carrión). El club siempre busca dar un mensaje de que no hay que bajar la guardia y seguir con las medidas, todos somos humanos, ya está la sanción y debemos cerrar ese tema, a nosotros no nos afecta, estamos enfocadas para el partido contra Rayadas.

"Al final muchas veces no pensamos al decir las cosas, no creo que Salcedo haya hecho referencia a ese comentario de alguna manera, tenemos que entender que no es una lucha de géneros, los dos debemos buscar esa igualdad, acá el club siempre nos respalda en esa parte, en México no tenemos esa cultura de esa equidad de género, ambos debemos buscar esa igualdad y entender que debemos ser los que den ese ejemplo, vivimos en una sociedad que no estaba acostumbrada a este tipo de cuestiones, pero podemos hacer las cosas, si queremos", sentenció.