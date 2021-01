América rescata agónica victoria sobre el San Luis

Ciudad de México.- El volante Sebastián Córdova anotó en los minutos finales y América superó 2-1 al Atlético de San Luis, para iniciar con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, a pesar de la ausencia de su nuevo entrenador, el argentino Santiago Solari.

El delantero Mauro Lainez se estrenó como jugador de las Águilas con un tanto a los 26 minutos, pero el argentino Nicolás Ibáñez niveló a los 78 con un remate de cabeza.

Córdova logró el tanto de la victoria a los 88, y América se unió a Monterrey, Mazatlán y a Tigres en la punta del naciente torneo.

El encuentro supondría el debut de Solari, ex entrenador del Real Madrid que asumió el cargo para este torneo en reemplazo del destituido Miguel Herrera. Sin embargo, el estratega argentino no pudo sentarse en el banquillo porque aún no tiene en regla sus permisos para laborar en el país.

El asistente Gilberto Adame dirigió en el banquillo mientras Solari vio el partido y dio algunas indicaciones desde un palco del estadio Azteca.





Lainez abrió el marcador con tiro rasante

Su ausencia no pareció pesar gracias a una descolgada de Lainez, quien por la banda izquierda entró en el área y convirtió con un disparo rasante al poste izquierdo del portero argentino Axel Werner.

Pero América replegó líneas para defender la ventaja y le cedió la iniciativa al San Luis, que poco a poco fue generando más peligro y niveló en una jugada de tiro de esquina, en la que Ibáñez superó en el salto al zaguero juvenil Ramón Juárez para conectar un cabezazo que superó el lance del portero Guillermo Ochoa.

Juárez tuvo que jugar porque América aún tiene fuera por lesión a sus dos centrales titulares, el argentino Emanuel Aguilera y el paraguayo Bruno Valdez.

América rescató el triunfo cuando Córdova tomó una pelota dentro del área y convirtió con un tiro suave y colocado por encima del portero Werner.

Ochoa, quien realizó un par de atajadas en el primer tiempo, volvió a ser factor a los 90 con una desviada en un contragolpe del ecuatoriano Anderson Julio.

