América vs Pachuca no va por Tubi tras pleito legal con Fox

El partido entre América y Pachuca de este fin de semana no será transmitido por Tubi, la plataforma gratuita que usualmente emite los juegos del Grupo Pachuca, debido a un conflicto legal con Fox Sports México, propiedad de Grupo Lauman.

A través de un comunicado oficial, el Grupo Pachuca explicó que el partido no estará disponible

“en señal abierta gratuita a través de Tubi debido a diversas acciones legales dudosas y frívolas emprendidas por Grupo Lauman y su propietario, Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez”.

El grupo empresarial detalló que ha sido blanco de reportes mediáticos y demandas promovidas en tribunales de la Ciudad de México, los cuales calificó como “incompetentes por territorio”. Según el comunicado, estas acciones no solo afectan a Fox Sports, sino también a clubes como León y Pachuca, ambos pertenecientes al Grupo Pachuca.

Este desencuentro legal impacta directamente a los aficionados del fútbol mexicano, quienes no tendrán acceso gratuito al encuentro. La única transmisión confirmada será por la señal de TUDN, pero solo para Estados Unidos, dejando sin cobertura a miles de fanáticos en territorio nacional.

Indignación en redes por la falta de transmisión del Pachuca vs América

La noticia ha generado indignación en redes sociales, donde seguidores de ambos equipos han criticado tanto a los involucrados como a la Liga MX, por no garantizar el acceso al partido. Hasta el momento, Fox Sports no ha emitido respuesta pública al comunicado de Grupo Pachuca.

Pachuca y América protagonizan uno de los duelos más esperados de la jornada, y su ausencia en las plataformas abiertas plantea una discusión sobre los derechos de transmisión, la centralización del contenido deportivo y el acceso de la afición mexicana al futbol profesional.

Con información de Récord