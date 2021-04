América vs Tigres: ¿Problemas para activar tus boletos?

Arturo Sánchez

MONTERREY.- La activación de los abonos para el duelo entre Tigres y América dio inicio este viernes, aunque usuarios de la aplicación oficial del club, donde se hacen válidas las entradas para el encuentro, reportaron fallas al momento de hacer el proceso.

Entre dudas y confusiones, varios usuarios manifestaron las fallas que presenta la app a través de las vías oficiales del club.

"Me sale un error que dice venta gratuita. ¿Alguien sabe qué onda con eso?", expresó el usuario @alex_vilay, en Twitter.

"Me salió igual nunca me confirmó nada y me aparecen activos ahora no sé si sí están o no", respondió @Rocio_Torres_31, en la misma red social.

Una fuente del club indicó que el error se debe a una cuestión interna con el sistema del boletaje.

"Es una falla interna. En un lapso de dos horas les estaría llegando el correo de confirmación con el código QR para ingresar al estadio. Otra opción sería que nos contacten por Mensaje Directo y ahí vemos su situación", señaló.

Incluso el vicepresidente del equipo, Mauricio Culebro, entró a la discusión en la red, pues pidió apoyo para ayudar a un aficionado que tenía dudas sobre el proceso al utilizar las opciones que existen para usar el saldo de su abono.

"¡Por supuesto! Fer, te pedimos que te pongas en contacto a través de nuestra línea de whatsapp 811 555 6779 para darte seguimiento y resolver tus dudas", respondió la cuenta oficial de los felinos.

Después de más de un año, el Estadio Universitario volverá a abrir sus puertas a la afición con el duelo entre auriazules y azulcremas.