Amir Nasr-Azadani, el futbolista iraní en peligro de ser ejecutado por protestar

De acuerdo con el medio 'Iranwire', el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani de 26 años, habría sido condenado a muerte por "traición a la patria" después de mostrar su apoyo a los derechos humanos y defender los derechos de la mujer de su país durante la competición mundialista con sede en Qatar.

Amir, quien es un exjugador de los equipos de fútbol Rah-Ahan, Tractor team y Gol-e Rayhan, corre peligro de ser ejecutado. El sistema judicial de la República Islámica planea ahorcarlo por un delito el cual llaman “Odio contra Dios" o "Moharebeh".

A excepción de los jugadores de la selección nacional de fútbol que participaron en la Copa del Mundo de Qatar 2022, con la bandera de la República Islámica, muchas estrellas del fútbol iraní actuales y anteriores han pedido que se revoque su sentencia de muerte.

El medio ‘IranWire’ asegura que la familia de Nasr-Azadani ha sido repetidamente "amenazada" por las fuerzas de seguridad de la República Islámica, además, su abogado le ha ordenado que guarde silencio. De acuerdo a las leyes de ese país, a las familias a menudo se les promete reducir la sentencia a su ser querido, según la situación, la liberación del preso sentenciado a muerte, si no hablan.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) dijo que está "conmocionada y asqueada" por los informes sobre la situación del futbolista.

el cual enfrenta una posible ejecución "después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en irán”.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



