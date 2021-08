Ana Guevara se justifica “No competí yo, no podía garantizar medallas”

MÉXICO.- Hace unas semanas, después de que Alejandra Valencia y Luis Álvarez ganaran la primera presea de México en los Juegos Olímpicos de Tokio, Ana Gabriela Guevara confió en implantar una nueva marca y sumar (por lo menos) 10 medallas.

Hoy, tras sólo tener cuatro, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se retracta y afirma que no puede prometer metales, porque ella no es quien compite.

"El pronóstico de las 10 medallas no se concretó, pero los chicos participaron en Juegos Olímpicos y me parece que el resultado es positivo, el desempeño de la delegación deja bastante buen sabor de boca", asegura.

La incapacidad en un barato argumento. 🤯 “Yo no competí”, dice Ana Guevara luego de no alcanzar meta de medallas en Tokio 2020 https://t.co/D6XRV6ihp5

"No competí yo y no puedo garantizar los metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que (de haber sido medallas) no solamente hubiéramos llegado a las 10, pero el pronóstico no tiene palabra".