Andrea Pirlo, DT de la Juventus es amenazado de muerte

Joani Alexis Cruz Martínez

ITALIA.- Esta mañana el hijo de Andrea Pirlo, Nicolo Pirlo, hizo públicas hoy varias amenazas de muerte recibidas contra él y su padre el actual DT de la Juventus, por aficionados del conjunto italiano.

Nicolo lamentó que le amenacen de esa manera, solo por ser hijo del estratega de la Juve.

"Yo no soy una persona que juzga, no me gusta hacerlo. Cada uno tiene derecho de decir lo que quiera, yo soy el primero en hacerlo y no me gustaría que alguien me quitara la libertad de hablar. Mis padres me enseñaron a tener ideas y a escuchar las de los demás. Pero todo tiene un límite.