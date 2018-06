El ex número uno del mundo, Andy Murray regresa a Queen's

Agencia

REINO UNIDO.- El ex número uno del mundo, Andy Murray, perdió en tres sets 6-2, (4)6-7, 5-7 ante el australiano Nick Kyrgios este martes en su debut en Queen's, en el partido de su regreso a la competición luego de casi un año alejado de las canchas.

El británico, 156 del mundo 11 meses después de su lesión de cadera, esperó a la temporada sobre pasto para regresar a las canchas y mostró un buen tenis, pero Nick Kyrgios, 21 en la clasificación ATP y con la hierba como una de sus superficies predilectas, supo gestionar mejor los momentos claves del partido, a dos semanas de Wimbledon.

También te puede interesar: La Liga MX tendría nuevo horario en el Apertura 2018

Lejos de su mejor forma física después una ausencia tan prolongada, la derrota de Andy Murray no es una sorpresa, pero con un sorteo más benévolo el escocés podría haber llegado más lejos.

"Era el partido de su regreso. Está de vuelta muy bien. Solo le hace falta acumular partidos", dijo Kyrgios sobre Murray al acabar el partido.

A sus 31 años, Murray no disputaba un torneo oficial desde el último Wimbledon, en julio de 2017, donde fue eliminado en Cuartos deFfinal y se lesionó la cadera.

Desde su operación en enero, que lo dejó fuera del Abierto de Australia, el escocés hizo todo lo posible para regresar en la temporada de hierba...

"Físicamente no fue lo ideal, comencé a cansarme al final. Fue una buena prueba para mí después de un periodo tan largo", explicó el escocés.

"Si hubiera sido un partido a cinco sets habría sido otra hora y media de tenis. Habría sido difícil para mí", reconoció Murray, quien no reveló sus planes para las próximas semanas.

"No voy a descartar nada. No descarto jugar en Eastbourne o no hacerlo en Wimbledon. Aún no estoy seguro", señaló. "Debo esperar y ver lo que pasa los próximos días, y hablar con mi equipo".

Desde su operación en enero, que lo dejó fuera del Abierto de Australia, el escocés hizo todo lo posible para regresar en la temporada de hierba, una superficie en la que ya conquistó dos títulos de Wimbledon.

Después de caer en Cuartos de Roland Garros y poner en duda su participación en la temporada de césped, el serbio Novak Djokovic debutó con paso firme en Queen's al derrotar con comodidad este martes a John Millman, 6-2, 6-1 y avanzar a la segunda ronda.

'No es el primer ni último partido que pierdo'

El serbio, número 22 del mundo, no volvió a aparecer sobre una cancha desde su derrota inesperada de hace dos semanas en Roland Garros ante el italiano Marco Cecchinato. Un resultado adverso que afectó a su ánimo y que lo orilló a insinuar al término del partido que quizá no jugaría la temporada sobre pasto.

Pero el serbio, antiguo número 1 del mundo, lo pensó bien y está en Londres para preparar Wimbledon. Ante el australiano Millman, 63 del mundo, se mostró muy eficaz e incisivo.

"No es el primer ni el último partido que pierdo en mi vida. Sé lidiar con esas situaciones", explicó Nole. "Tuve que tomarme un tiempo lejos de las canchas, ya sabes, recargar pilas física y mentalmente", confesó.

En segunda ronda le espera el búlgaro Grigor Dimitrov, 5 del mundo, que probablemente se lo pondrá más difícil.

Con información del portal Mediotiempo.