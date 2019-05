Mena enfrenta maldición de goleadores en la final de Liga MX

(Con información de Redacción: Gonzalo Franco, y soyfutbol.com)

Ángel Mena buscará evitar la maldición de los campeones de goleo cuando se trata de ganar un título de Liga. El ecuatoriano fue el máximo romperredes de este Clausura 2019, con 14 anotaciones, y ya está instalado en la Final con el León, lo que apenas otros 3 goleadores lograron hacer en los últimos 5 años, aunque sólo uno se coronó, Djaniny Tavares, en el Clausura 2018.

Enner Valencia quedó subcampeón con el Pachuca en el Clausura 2014, mismo destino que Avilés Hurtado, con Rayados en el Apertura 2017, pero el resto ni siquiera alcanzó la Final.

De hecho, 6 monarcas de goleo no fueron capaces de superar los Cuartos de Final, mientras que otros 5 "Killers" ni Liguilla disputaron.

El atacante oriundo de Cabo Verde, Tavares, alcanzó el título de goleo con 14 anotaciones y se coronó con Santos, tras vencer al Toluca. Ahora, Mena buscará cazar a los Tigres, club del que su delantero, André-Pierre Gignac, también ha sufrido esta maldición.

El futbolista francés se ha alzado en 2 ocasiones como máximo romperredes, en el Clausura 2016, y en el Apertura 2018, y en las 2 fracasó en Cuartos de Final.

Pero también en La Fiera se ha aparecido el fantasma de goleadores sin corona de Liga. El histórico Mauro Boselli fue campeón de goleo 3 veces desde el Clausura 2014, pero nunca pudo cerrar como monarca de Liga. En el Apertura 2014 sus Panzas Verdes ni Liguilla alcanzaron, mientras que al año siguiente sólo disputó Cuartos de Final, mismo destino que en el Apertura 2017.

Otras curiosidades de la final

Es la primera vez en la historia de la Primera División de México que el club León y Tigres se enfrentan en partidos por el título de Liga, pese a que entre ambas instituciones suman numerosas finales alcanzadas.

André Gignac es el máximo goleador en la historia de Tigres en finales de la Liga MX: suma cinco goles. Y está a solo un gol de ser el máximo goleador de Tigres en todas las competencias, solo por detrás de Tomás Boy, que llegó a hacer 104 tantos.

Si Tigres es campeón, Tuca Ferretti llegará a siete títulos de Liga MX, algo que solo ha logrado cosechar don Nacho Trelles. En contraparte esta es la primera final de Liga MX para Nacho Ambriz como entrenador. Ya lo hizo como futbolista con Necaxa.

Los actuales entrenadores del León y de Tigres, Nacho Ambriz y Ricardo 'Tuca' Ferretti se han enfrentado una sola vez en una final, pero no fue en la Liga MX sino en la final de la Copa de Campeones de Concacaf (Concachampions) en 2016, en la cual el América de Nacho superó por un global de 4-1 a Tigres del Tuca.

André Pierre Gignac podría durante la final convertirse en el máximo goleador en la historia de Tigres (Foto: @LIGABancomerMX)

Saldo histórico malísimo del León en casa de Tigres

Dado que la final del futbol mexicano implica un partido de ida y otro de vuelta, hay que tomar en cuenta lo siguiente.

Desde el año 2000, la Fiera y los felinos se han enfrentado 21 veces en la Liga MX, con saldo de seis victorias para León, cinco igualadas y 10 triunfos para los de la UANL.

De estos 21 duelos, León con trabajo ha sacado provecho de su localía, con cinco victorias, dos empates y tres derrotas, en cambio Tigres acumula como local siete triunfos, tres empates y solo una derrota.

Saldo en el torneo actual

En lo que va del torneo Clausura 2019, contando fase regular y liguilla, tanto León como Tigres solo han perdido 3 veces en sus últimos 21 partidos, y en su único choque directo, empataron 2-2 en casa de León.

De hecho Tigres fue uno de los dos únicos equipos, junto con Xolos, que logró sacar algún punto del estadio de La Fiera. Todos los demás perdieron.

En sus últimos siete partidos, Tigres solo ha ganado uno:

3-3 vs Morelia (en fase regular)

0-1 vs Monterrey (en fase regular)

1-1 vs Puebla (en fase regular)

1-1 vs Pachuca (en cuartos de final de ida)

1-1 vs Pachuca (en cuartos de final de vuelta)

0-1 vs Monterrey (en semifinal de ida)

1-0 vs Monterrey (en semifinal de vuelta)