"Antes de morir" quiero Cristiano Ronaldo haga mi sueño realidad

La madre de Cristiano Ronaldo participó este martes del programa 'ADN de León', un 'podcast' del club Sporting de Lisboa (Portugal), en el que reveló cuál es el sueño que quiere que su hijo le cumpla "antes de morir".

"Hijo, antes de que muera, quiero verte de regreso en el Sporting", contó Dolores Aveiro que le dijo al actual delantero del Manchester United de Inglaterra (Reino Unido). "Veremos…", es la respuesta que recibió. Además, Aveiro expresó que "si no puede ser él, será Cristianinho", su nieto de 11 años, de quien afirmó que "con la edad de él juega mejor que Ronaldo".

En ese sentido, recordó que a la edad de su nieto (11 años), Cristiano "no tenía entrenador y hoy Ronaldo es el profesor de su hijo". Además, señaló que Cristianinho, quien juega en las divisiones inferiores del Manchester United, dice: "Papá, cuando nos vayamos a vivir a Lisboa quiero jugar en el Sporting".

"Ver a los dos juntos en el Sporting sería mi sueño, sería espectacular", continuó Aveiro, quien agregó que "hoy la camiseta número 7 [en el Sporting] es [del brasileño] Tabata, ¡pero cuando Ronaldo regrese será suya!".

Cristiano Ronaldo tuvo su primera experiencia en el club portugués en 1997, cuando llegó con 12 años. Permaneció allí hasta 2003, año en el que fue fichado por el Manchester.

El regreso al United

En otro tramo de la entrevista, la madre de Cristiano Ronaldo se refirió a la llegada de su hijo a Inglaterra desde la Juventus y a los rumores que lo vinculaban con el Manchester City. Entonces, recordó las palabras del delantero: "Mamá, no te preocupes sobre lo que están diciendo porque voy a ir al Manchester United". "Dije que eso me gustaba mucho y él me complació", concluyó.

