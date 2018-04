Mal día para ‘Chicharito’: le anulan un gol

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Con el mexicano Javier Hernández jugando los últimos 15 minutos, West Ham United y Stoke City igualaron 1-1 en el cierre de la fecha 34 de la Liga Premier inglesa, en duelo disputado en el Estadio Olímpico de Londres.

El histórico Peter Crouch, por Stoke a los 78 minutos, y Andy Carroll, al 89 por West Ham, fueron los anotadores de los goles en un partido en el que se disputaban unidades fundamentales en la lucha por el no descenso.

De acuerdo con información de Excélsior, la igualada coloca al West Ham con 35 puntos, siete por arriba de puestos de descenso con cinco jornadas por disputarse, mientras el Stoke permanecerá una semana más como penultimo lugar de la liga con 28 unidades.

La más clara del primer tiempo para el cuadro local llegó a los 35 minutos, cuando, después de recibir un balón filtrado dentro del área, el argentino Pablo Zabaleta dejó el balón botando dentro del área para Marko Arnautovic, quien sacó un potente derechazo dentro del área, pero su intento fue detenido con el rostro por el arquero inglés Jack Butland.

Con el empate al descanso y a sabiendas del complicado calendario que tienen por delante, West Ham saltó al césped en busca de sumar tres unidades que podrían resultar vitales para la permanencia en la máxima categoría del futbol inglés, y 10 minutos después de haber arrancado el complemento, Arnautovic marcó con la cabeza, pero el gol fue invalidado por fuera de lugar.

Al 66, el suizo Edimilson Fernandes se encontró con el balón en las afueras del área y sacó un disparo que terminó en el fondo de las redes, sin embargo, la anotación fue anulada, pues Arnautovic estaba en posición adelantada y desvió ligeramente la trayectoria de la pelota.

Fue en el minuto 78 cuando finalmente se abrió el marcador, luego que tras un disparo con la zurda en el borde del área del suizo Xherdan Shaqiri, Joe Hart atacó mal el balón y otorgó un rebote dentro del área, que Crouch aprovechó para poner el 1-0 en el marcador.

Los locales no bajaron los brazos, pues tras la desventaja, el técnico David Moyes mandó al ariete inglés Andy Carroll al terreno de juego, al minuto 85, y cuatro más tarde consiguió el gol del empate al rematar con la zurda un servicio al área y vencer a Jack Butland para colocar el empate.

Apoyo de la afición

Por otro lado, a Javier Hernández de nada le sirvió su gran gol de la semana pasada contra el Chelsea. El mexicano regresó a la banca en el partido de este lunes contra el Stoke City que terminó en empate y con 13 minutos del mexicano que entró como cambio.

La afición de los 'Hammers' mostró su enojo a través de las redes sociales por esa decisión del escocés. A los seguidores del West Ham no les sentó nada bien que Chicharito no arrancase como titular. Fueron muchos los que expresaron su discrepancia y desacuerdo respondiendo al tweet del club londinense en el que se anunció el once oficial.