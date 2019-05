Deja Rafa Márquez al Atlas

Agencias

Guadalajara, Jal.- Poco después de que se anunciara la venta del equipo, Rafael Márquez anunció su salida como presidente deportivo del Atlas de Guadalajara, el cual ostentó desde agosto del año pasado.

Márquez, de 40 años de edad, asumió el cargo luego de retirarse de las canchas al finalizar el Mundial de Rusia 2018, la quinta Copa del Mundo de su carrera.

“Ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado”, escribió Márquez en su cuenta oficial de Twitter.

También te puede interesar: El Atlas es la víctima 12 al hilo del León

“No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo. Mucha suerte y éxito en este nuevo comienzo”, añadió.

De acuerdo con NOTIMEX, Atlas fue propiedad de la televisora TV Azteca durante cinco años, pero el lunes pasado fue vendido a Grupo Orlegi.