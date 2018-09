Balón de Oro estrena versión femenina

Agencia

PARÍS.- La revista France Football anunció este lunes la creación de una versión femenina del Balón de Oro para distinguir a la mejor futbolista del mundo.

De acuerdo con La Jornada, la publicación francesa, que desde 1956 entrega el Balón de Oro al mejor jugador masculino, comenzará a entregar el nuevo premio en la actual edición del galardón.

Los ganadores de ambos Balones de Oro serán dados a conocer el 3 de diciembre. Ese día, France Football entregará también un nuevo trofeo: el premio Kopa al mejor jugador menor de 21 años.

El Balón de Oro femenino será decidido por un jurado de periodistas especializados en el fútbol de mujeres, informó la revista.

France Football otorga sus premios en forma separada de la FIFA desde 2016. El ente rector del fútbol vivirá esta noche su gala en Londres, donde se entregarán los premios The Best en distintas categorías, incluyendo los mejores jugadores masculinos y femeninos.

"Brilla" Raúl Jimenez ante el cuadro del Manchester United

El Manchester United vio frenada su escalada en la Premier League, tras un inicio titubeante en agosto, con la visita del Wolverhampton a Old Trafford (1-1). Después de dos triunfos consecutivos, el equipo de Mourinho volvió a dejar escapar los tres puntos ante los de Nuno Espírito Santo, que siguen mostrando músculo en la élite inglesa y se mantienen en la zona media de la tabla, tras conseguir dos meritorios empates ante United y City.

El delantero mexicano Raúl Jiménez tuvo una destacada actuación, en donde realizó un par de disparos peligrosos que fueron atajados de buena manera por el arquero español David De Gea, además, Jiménez puso la asistencia para Moutinho, quien puso el tanto del empate para los Wolves. Jiménez jugó los 90 minutos.