Árbitro inicia huelga de hambre y exige lo restituyan

Agencia

TOLUCA, Edomex.- El ex árbitro Adalid Maganda, quien acusó a la Federación Mexicana de Futbol y a la Comisión de Árbitros de despido injustificado, además de racismo, comenzó huelga de hambre en las instalaciones de la FMF, luego de no llegar a un acuerdo para que sea reinstalado como silbante de Primera División.

“Iniciamos y la vamos a terminar hasta que alguien de la federación nos atienda, no importan los días y si llegamos a morir en el intento. Debemos luchar por nuestras convicciones roque nadie nos ha regalado nada”, señaló para el canal ESPN.

También te puede interesar: Árbitro afromexicano es dado de baja por su color de piel

En las primeras horas de ayer, Maganda acudió a la última audiencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, con la esperanza de que Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, se presentara, pues en las anteriores audiencias sólo asistían sus abogados, pero se quedó con las ganas, debido a que Brizio no llegó.

Desde las primeras horas de este martes comenzaron a llegar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ex árbitros para apoyar a Maganda, quien arribó minutos antes de las nueve de la mañana, acompañado de sus alumnos del área de deportes de Guerrero, quienes portaban pancartas y gritaban: “Justicia a Adalid, justicia a Adalid”.

“Hasta que no me escuchen y se hagan valer mis derechos (no me muevo de la FMF). Responsabilizo a la FMF por lo que pudiera sucederme”, añadió.

Carlos González, uno de los ex árbitros que asistió para apoyar a su compañero, reveló el acuerdo que le ha ofrecido la Federación Mexicana de Futbol a Adalid Maganda: “Los abogados decían que podían hacer una negociación, incorporándolo a Segunda División, pero en principio de cuentas, Adalid no era de Segunda División, era de Liga MX y la otra situación es que para Segunda División él ya no tiene la edad, ya no cumple porque hay unos lineamientos por la Comisión de Árbitros, es algo ilógico”.