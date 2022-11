Árbitro italiano dará el pitazo inaugural en Qatar 2022

El árbitro italiano Daniele Orsato fue seleccionado este viernes dar el pitazo inaugural de la Copa del Mundo

La FIFA designó a Orsato para el duelo del domingo entre el anfitrión Qatar y Ecuador, resaltándole como “uno de los árbitros más experimentados de Europa”. Cumplirá 47 años el miércoles.

Hasta 2016, la FIFA impuso una edad límite de 45 años para dirigir partidos internacionales.

Orsato, quien se desempeñó como referí de la cabina de videoarbitraje de la pasada Copa Mundial, pitó la final de la Liga de Campeones de 2020 cuando el Bayern Múnich venció 1-0 al Paris Saint-Germain. Dirigió tres partidos en el Campeonato Europeo el año pasado, en la que su país natal se alzó con el título.

Los árbitros italianos se destacan por tener una de las mejores reputaciones en la era moderna del Mundial. Han dirigido dos de las últimas cinco finales.

Pierluigi Collina, presidente de la comisión de árbitros, pitó la final de 2002 y Nicola Rizzoli la de 2014.

