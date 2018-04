De villano a héroe, árbitro salva la vida de técnico (Video)

Agencia

ARGENTINA.- Un árbitro le salvó la vida a director técnico en “pleno partido”, hecho que convirtió al silbante en un héroe en el fútbol argentino.

De acuerdo con Vanguardia MX, un árbitro en el futbol argentino pasó de villano a héroe en un abrir y cerrar de ojos, todo por hacerla de "Superman" tras salvarle la vida al técnico de un equipo.

Todo ocurrió en la Liga de Pergamino de Argentina, en el partido entre los Viajantes ante Argentino de Alfonso.

Darío Cid, había anulado un gol de Alfonso, que significaba el empate a dos en el partido y comenzaron las protestas en su contra.

En medio de los reclamos, el técnico, Luciano Susín, se desplomó en plena cancha, víctima de un paro cardiaco por la intensidad de los reclamos.

Mientras unas personas llamaban a urgencias, el silbante se hizo cargo de la situación realizando maniobras de reanimación como masajes en el pecho y respiración de boca a boca.

Gracias a su rápida respuesta, Luciano recobró el conocimiento al momento de que la ambulancia llegaba al campo de juego para después ser trasladado a un hospital donde de le realizaron varios estudios y poco después ser dado de alta.

“El DT de Viajantes, Luciano Susín se le fue encima a Sabas. Estaba desaforado, muy exaltado, se agarraba la cabeza pero en ningún momento nos insultó. Yo me interpuse entre él y mi compañero Sabas. De repente Susín se desplomó. Lo miré y estaba pálido. Lo toqué y estaba helado, con los labios morados. Me di cuenta de que sufría una descompensación respiratoria. Le hice masajes en el pecho y no reaccionaba. Después respiración boca a boca, hasta que se le hincharon los pulmones y recobró el conocimiento. Todo esto entre mujeres que lloraban y gente que gritaba. Por suerte fue nada más que un gran susto”, declaró el árbitro al diario El Clarín.

El silbante cambió la vida de una persona y se llevó el reconocimiento de todo el estadio y el fútbol.