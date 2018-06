Ya tenemos nombres para el evento de AAA y habrá grandes sorpresas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-Se dieron a conocer los dos nombres que complementarán el Póker de Ases para Triplemanía XXVI y sin duda fueron grandes sorpresas.

Durante la segunda conferencia del evento magno de AAA, finalmente se revelaron los luchadores que acompañarán al Hijo del Fantasma y Psycho Clown para jugarse las tapas en la jaula del Póker de Ases.

También te puede interesar: Se aproxima la justa ciclista ‘Reto Cancún-Chichén 2018’

La sorpresa fue mayúscula cuando se anunció que L. A. Park será parte de Póker de Ases, quién apenas hace un par de semanas llegó a la Arena México del CMLL.

Además con el regreso de Konnan, el cubano trajo al último integrante del combate, el cual será Pentagón Jr. quien salió en malos términos con AAA hace un par de años.

El combate quedó listo y el próximo 25 de agosto caerá una de de estas máscaras en la Arena Ciudad de México.

Hace algunos meses, los primeros integrantes de "Póker de Ases", el Hijo del Fantasma y Psycho Clown, ambos luchadores hablaron del combate donde se enfrentarán junto a dos gladiadores sorpresa. Pero, olvidando que ambos son técnicos, comenzaron a subir de tono en sus declaraciones.

"Yo no fui nominado como Psycho, yo me gané mi lugar al rapar al Texano Jr. en Rey de Reyes. La máscara de Psycho sería muy buena para mi vitrina", comentó el Hijo del Fantasma.

Esto hizo que el Totalmente Payaso se molestara y contestara al autollamado "As de Chocolate".

"Siempre has sido un soberbio, yo también me he ganado mi lugar. En Triplemanía XXVI me gustaría que cayera tu máscara en mis manos".