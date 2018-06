Argentino pedalea desde la Patagonia para ir a Rusia 2018

Agencia

RUSIA.- Directamente desde la Patagonia y sin boletos para los partidos, argentino pedaleó cuatro mil kilómetros para llegar al Mundial de Rusia 2018.

De acuerdo con Vanguardia MX, Santiago Reale recorrió 4 mil kilómetros para llegar a Moscú, y ver a su Albiceleste en acción, pero ahora está en la búsqueda de conseguir boletos que le den acceso a Rusia 2018.

“Este paseo empezó hace tres meses, a principios de marzo, cuando me tomé un avión de Buenos Aires a Barcelona y en Barcelona empezó todo. Ahí terminé de armar la bicicleta y salí con destino final Rusia, a donde finalmente llegamos. Fue un desafío todos los días, todos los días siempre fue algo nuevo”, relató al portal de deportes, Mediotiempo.

El ciclista espera conseguir boletos que le den acceso a los partidos del Mundial.

Con su fiel “amiga” de nombre “La Capitana”, equipada hasta con cocina móvil, Reale viajó con bolsa de dormir, documentos, tienda de acampar y un pequeño bolso de herramientas.

“No lo pensé mucho, estas cosas creo que cuando uno las piensa demasiado no se terminan haciendo y cuando el año pasado, antes de clasificar la Selección, dije ‘si clasifican, me voy’ y ahí fue cuando decidí pintar la bicicleta”, agregó.

“Empecé con el blog que se llama Marcando Paso en las redes y ahí estoy documentando todo el viaje, y en YouTube también subí un video porque la verdad que llevaba mucho tiempo pedaleando, tenía días de 100 o 140 kilómetros por día, pero feliz de haber llegado”.

El pampero llegó primero a Barcelona para después atravesar Francia. Transitó en ciudades como Múnich, Salzburgo y Linz. Luego siguió República Checa, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y finalmente San Petersburgo, donde tomó un tren para llegar a Moscú.

“Lo más lindo del viaje fue la gente que viene, te pregunta, te ofrecen hospedaje, te dan comida; eso no me para de sorprender porque eso fue todo el tiempo; acá también me trataron muy bien los rusos”, agregó.

Sin importarle si consigue entradas para los partidos, Reale demostró su humildad al confirmar que lo único que quiere es ver llegar a su Selección.

“No veo la hora, la Selección llega el domingo, así que me voy a ir al predio y con un abrazo de cualquiera va a ser más que gratificante”.