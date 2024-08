Armand Duplantis, el atleta que casi deja a Suecia por Estados Unidos

Armand ‘Mondo’ Duplantis, atleta que ganó el oro para Suecia en la final de salto con pértiga en París 2024, rompiendo el récord mundial, estuvo a punto de competir con el uniforme de Estados Unidos.

New York Post sorprendió al mundo al dar a conocer que Duplantis de 24 años, pudo haber ganado la presea dorada para la delegación estadounidense tiempo atrás, debido a que no nació en Suecia, aunque tiene raíces ahí.

Duplantis, en realidad, llegó al mundo en Estados Unidos, específicamente en el estado de Luisiana, donde estudió la universidad. Es estadounidense por parte de su padre y sueco por parte de su madre.

Why American-born Olympics pole-vaulting star Mondo Duplantis is representing Sweden https://t.co/QrWTJs6nVA pic.twitter.com/4WMuZdgMUP

Cuando era joven, un entrenador lo convenció de no usar la camiseta de las estrellas

“A los 14 años saltaba más alto que los saltadores más veteranos de Suecia , así que no tuve que ver un video ni nada. Definitivamente quería tenerlo en el equipo. Así que ahí fue cuando empezó todo”, recordó Jonas Anshelm.

El hermano mayor de Mondo, Andreas, ya competía en salto con pértiga con los colores de la bandera sueca, por lo que Anshelm intentó comunicarse con Armand a través de su hermano pero fue rechazado.

En aquel momento, Mondo estaba cien por ciento convencido de querer representar a Estados Unidos en sus competencias.