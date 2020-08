Arremete el ‘Tuca’ Ferretti contra el arbitraje

Ciudad de México.- La actuación del árbitro Jorge Isaac Rojas, durante el partido entre Toluca y Tigres [3-2], se basó más en consultar con la tecnología que en sus propias decisiones.

Para Ricardo Ferretti, los silbantes han perdido personalidad y jerarquía en los cotejos de la Liga MX, abusan y se dejan consentir por el VAR. "El árbitro ya no toma decisiones importantes, ahora es de papel", dijo el Tuca.

Esta tarde, Rojas tuvo que ser asistido por la tecnología para concretar un penalti que se le había pasado y erradicar una tarjeta roja mostrada a Eduardo Tercero, defensa de los felinos.

"Mi punto de vista es que cuando iba a utilizarse este medio [el VAR], pensaba que la máxima autoridad iba a ser el árbitro en la cancha y que iba a tomar decisiones [a través del VAR] por alguna duda. Pero siento que el VAR está teniendo una posición cómoda para los árbitros", dijo el entrenador de los Tigres.

El "Tuca" explicó que los silbantes no quieren tomar las decisiones importantes de los compromisos y que sólo pitan faltas sin importancia. Al momento de tener la última palabra, lo dejan en manos de sus auxiliares, ubicados en una cabina, fuera de los estadios.

"Me pongo en su lugar: voy sólo en dudas y, si no tengo, que no me estén diciendo", dijo el brasileño. Además de que se quedó inquieto sobre la decisión arbitral en el primer tanto de los Diablos Rojos, por un aparente fuera de lugar de Enrique Triverio.

"Tenemos muchas dudas y sentimos que no es gol legítimo, pero debemos aceptarlo". Incluso, José Manuel "Chepo" de la Torre, timonel de los escarlatas, acordó que los nazarenos de la Liga MX ya no determinan bajo su propio criterio en varias acciones.

"Creo que muchas decisiones debe tomarlas el árbitro en la cancha. A lo mejor, se equivocó en alguna, y esa es la que se revisa, pero lo importante es que el árbitro sea el que tome la decisión", cerró el "Chepo".