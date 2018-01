Es oficial: el Arsenal ficha a Aubameyang

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang fichó por el Arsenal después de que los Gunners llegaran a un acuerdo con el Borussia Dortmund, anunciaron este miércoles ambos clubes.

De acuerdo con información del portal de deportes MedioTiempo, el atacante de 28 años, que marcó 141 goles con el Borussia Dortmund desde que llegó al club alemán en 2013, ficha por el club inglés por una cifra récord en la historia del Arsenal, según un comunicado de los Gunners, que no revelan la cantidad.

Aunque el Arsenal habría pagado por Aubameyang 56 millones de libras (63,7 millones de euros), según la prensa inglesa y alemana.

El monto pagado por el atacante de 28 años superaría de este modo los 46,5millones de libras (52,8 millones de euros) que pagó el Arsenal por el delantero francés Alexandre Lacazette el pasado agosto.

La llegada de Aubameyang conllevará probablemente la marcha del delantero francés Olivier Giroud.

