Arsenal vs Manchester City Community Shield 2023 ¿Cómo llegan los equipos?

La Community Shield 2023 tendrá como protagonistas al Arsenal y Manchester City, se disputará el domingo 6 de agosto a las 9:00 horas (Horario del centro de México) en Wembley.

Los Gunners dirigidos por Mikel Arteta tienen una oportunidad de revancha, la temporada pasada fue destacada para los de Londres, durante gran parte de la campaña 2022/23 fueron líderes, sin embargo sobre el final la pelea se decantó para los Citizens en la Premier League.

Al final el Arsenal tuvo que conformarse con el subcampeonato con 84 puntos con un registro de 26 ganados, seis empatados y seis perdidos, su afición reconoció su esfuerzo luego de varios años de estar al margen de los primeros lugares, aunque se quedaron con las ganas de sumar un título.

Putting the work in for Wembley ✊



📺 Go Inside Training as we prepare for our Community Shield meeting with Manchester City 👇