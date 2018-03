UFC 'coquetea' millonario contrato con boxeador

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Aunque por un tiempo la UFC estuvo negociando con el campeón Floyd Mayweather para iniciar una carrera en las artes marciales mixtas, las exigencias del puglista rediccionaron los números hacia otra estrella del box.

Desde que se concretó Mayweather-McGregor, la UFC se ha mostrado interesada en expandirse hacia el boxeo. La compañía de artes marciales mixtas (MMA) más importante del mundo, que es presidida por Dana White ya han apuntado sus cañones a un estrella para logarlo: el británico Anthony Joshua.

Joshua, de 28 años, es el campeón mundial de los pesos pesados (WBA e IBF) y tiene un impactante récord de haber ganado sus 20 peleas como profesional por nócaut. El próximo 31 de marzo peleará en Cardiff contra Joseph Parker (24-0, 18 KO), campeón WBO, para unificar las tres coronas. Será una de las mejores peleas del año. Ya hay 75.000 entradas vendidas y el Principality Stadium estará colmado.

Según informó The Telegraph, Dana White estará allí para ver el combate y hacerle una oferta astronómica a Joshua: un contrato por varias peleas en el que sumaría USD 500 millones.

Joshua, que se mantiene invicto después de 20 combates, se mostró siempre muy fiel su actual promotor, Eddie Hearn, aunque no descartó una colaboración múltiple. "Yo voy con Eddie. Él ha conseguido que llegue donde estoy y no voy a dejarle. No sé que planes tienen, no estoy dentro… pero podríamos trabajar juntos. Eddie puede trabajar con Dana y lograr grandes cosas", apuntó en ESPN.

Tres cinturones y una fortuna tendrá en juego Joshua en Cardiff. Si vence a Parker, su próximo objetivo es pelear ante el estadounidense Deontay Wilder (40-0-0), propietario del cinturón del WBC. La UFC espera poder convencerlo y llevarse su parte en las próximas peleas.

Mayweather queda resagado

La empresa de artes marciales mixtas más prestigiosa del mundo estuvo negociando con Floyd Mayweather de cara al debut de este en el octágono. De momento lo único que ha salido a la luz es que el boxeador invicto ha pedido un billón de dólares.

No ha habido más novedades sobre las negociaciones, pero sabemos que “Money” está entrenando para su primera pelea, e incluso ha afirmado que pedirá la licencia para pelear, algo que podría hacer a finales de este mismo año.