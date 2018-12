La UFC quiere revancha de McGregor con Nurmagomedov

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El 2018 fue otro año en el que las artes marciales mixtas (MMA) demostraron su potencial expansivo a nivel global. Y quizás el punto más caliente del año fue la velada de UFC 229 del 6 de octubre, donde tras ganarle por sumisión a Conor McGregor en su vuelta al octágono, el invicto y campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov saltó de la jaula y armó una batalla campal contra el rincón del irlandés para la historia.

La pelea y la posterior escaramuza fueron de lo más visto y buscado durante días en Internet. Ambos peleadores tienen muchos seguidores y su choque fue un negocio redondo. Por eso, UFC lo sabe y quiere una revancha en 2019 a toda costa.

Según declaraciones del padre y entrenador del campeón, Abdulmanap Nurmagomedov, al sitio especializado en MMA BJPenn.com la empresa ya le hizo una jugosa oferta para que acepten la revancha.

"Nos han ofrecido 15 millones, pero queremos 30. Hay tipos que merecen pelear contra Khabib. Debemos respetarlos. Tanto Dustin Poirier como Tony Ferguson. Ferguson se merece la pelea", analizó el hombre.

"El Cucuy", como le dicen a Ferguson, volvió tras un parate de un año en aquella noche de Las Vegas donde después se desató la locura. En aquella oportunidad venció a Anthony Pettis por nocaut técnico en un verdadero peleón.

"Lo mio no es talento, lo mio es trabajo duro, lo mio es una obsesión, el talento no existe, todos somos seres humanos. Tú puedes lograr lo que quieras si te dedicas lo suficiente. Yo no soy talentoso, yo soy un OBSESIONADO."@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/Or9EhYQZjL