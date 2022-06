Arturo Brizio deja la presidencia de la Comisión de Árbitros de la FMF

Luego de cinco años en el cargo, Arturo Brizio presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol.

Durante conferencia de prensa junto a Yon de Luisa, Brizio aseguró que tomó la decisión por cuestiones estrictamente personales.

"No voy a hablar de las cuestiones que se hicieron bien, sólo puedo decir nos manejamos con respecto y honorabilidad y con eso me voy", dijo.

Por su lado, Yon de Luisa destacó que con Arturo Brizio hicieron grandes cambios y será difícil continuar el trabajo sin él.

"Me duele mucho no trabajar con él. Con Arturo se implementó el VAR, y si esto no hubiera llegado, los errores serían mayores a los que hay".