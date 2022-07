Asaltantes se llevaron 400 mil pesos de la casa del “Piojo” Herrera

La casa de Miguel Herrera en la Alcaldía Coyoacán, que renta al portero del América, Oscar Jiménez, fue asaltada; reportó el periodista Carlos Jiménez.

El periodista informó en sus redes sociales que “ladrones entraron casa del 'Piojo' Herrera; los delincuentes abrieron una caja fuerte y se llevaron 400 mil pesos”.

El domicilio es rentado por el portero suplente de las Águilas del América, Óscar Jiménez, quien se encontraba en Estados Unidos, en una gira con el cuadro azulcrema.

Mariana Echeverría, esposa de Oscar Jiménez, ni el portero azulcrema, se han manifestado en redes sociales tras el asalto a su hogar.

Miguel Herrera, actual director técnico de los Tigres, tampoco se ha manifestado al respecto.

Estoy muy contento en Tigres

Miguel Herrera niega que de la Federación Mexicana de Futbol lo hayan contactado para tomar el cargo en la Selección Mexicana.

El hoy técnico de Tigres, asegura que el equipo nacional, está muy bien dirigido por Gerardo Martino, y que estará en el Mundial de Qatar.

"Estoy muy contento en Tigres, eso que se habla, un rumor fuera de lo que es la institución. Estoy haciendo las cosas lo mejor posible para quedarme mucho tiempo, como el anterior técnico (Ricardo Ferretti), así que no estamos especulando, no vivo de la especulación y mi deseo es estar en Tigres", dijo el "Piojo".

Aseguró que la Selección estará en Qatar: "Hay un gran plantel, buenos jugadores, un buen técnico que no ha encontrado la estructura. Soy mexicano, quiero que le vaya bien a la Selección y ahí está, no hay tanta brinca, no estamos sufriendo, hay tres juegos, dos de local y uno visita contra al rival más débil (Honduras), estoy seguro que lo van a hacer".

No es verdad "que el Azteca no pese. Hemos visto los números jugando de local y son superiores".

(Con información de El Universal)

